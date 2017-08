Blitz fuhr in Haus und sprengte Dach

Das Blitzmesssystem von UBIMET registrierte in den vergangenen drei Tagen österreichweit 250.413 Blitze, davon mehrere Tausend in Kärnten - die vor allem während der Unwetter am Sonntag in Richtung Erde schossen. Dabei kam es auch zu mehreren Einschlägen in Häuser.

So wurden nicht nur, wie zuletzt berichtet, auf der Rudenhütte in der Asten zwei Schwestern vom Blitz getroffen und verletzt: auch in Ledenitzen fuhr am Sonntag ein Blitz in ein Wohnhaus und verursachte in einem Kinderzimmer einen Schmorbrand. Eine 18- Jährige erlitt dabei eine Rauchgasvergiftung.

In Wölfnitz bei Klagenfurt sprengte ein Blitz die Ziegeldeckung eines Wohnhauses, beschädigte den gesamten Dachstuhl und rußte das Mauerwerk ein. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand verletzt.