Bereits siebenter Drogentod

Traurige Rekorde aus dem Drogenmilieu beschäftigen unser Bundesland: Ein 27- Jähriger wurde als bereits siebentes Todesopfer entdeckt. Der Krumpendorfer war im Ersatzprogramm gewesen. Doch allein in der Drogenambulanz werden 650 Patienten betreut - so viele wie noch nie! Die Einrichtungen stoßen längst an ihre Grenzen. Und laufend werden gefährlichere Drogen- Mixe angeboten.