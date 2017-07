Beinahe- Kollision mit Zug: 50 Fahrgäste gefährdet

"Ein blauer Lkw missachtete in Mittlern das Stoppschild eines unbeschrankten Bahnüberganges. Der Lokführer leitete sofort eine Schnellbremsung ein und betätigte die Signalhupe", so ein Polizist: "Der Lkw- Lenker schaffte es in letzter Sekunde, zurückzustoßen. Der Zug hätte nicht mehr rechtzeitig anhalten können."

Nach dem Vorfall suchte der Kraftfahrer jedoch sofort das Weite und fuhr davon. Die Polizei Eberndorf bittet nun Anrainer sowie Fahrgäste, sich zu melden: 059 133 2143