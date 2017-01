Bei Sturz aus Fenster getötet

Der tragische Unfall hat sich am Sonntag gegen 6.15 Uhr ereignet. Die genaue Ursache für den tödlichen Sturz ist, so die erhebenden Beamten der Polizei in Sillian, allerdings noch nicht lückenlos geklärt.

Der 56- Jährige hatte sich ersten Ermittlungsergebnissen zufolge aus dem Fenster im ersten Stock gelehnt, um die Fensterläden an der Außenwand des Wohnhauses zu verriegeln. Dabei dürfte der Teppich, der auf dem Schlafzimmerboden ausgelegt war, weggerutscht sein. Der Osttiroler verlor dadurch das Gleichgewicht und kippte kopfüber aus dem Fenster.

Bei dem Aufprall auf dem harten, gefrorenen Boden hat der 56- Jährige lebensgefährliche innere Verletzungen erlitten. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Osttirolers feststellen.