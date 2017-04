Bei Minusgraden: Welpen neben Mülltonne ausgesetzt

"Die Frau hat die Welpen am Freitag gegen 22 Uhr zu mir gebracht. Sie hat angegeben, dass sie die Kleinen in einem Karton neben einer Mülltonne in Viktring gefunden habe", erzählt Heidi Lepuschitz vom Tierheim "Garten Eden".

Die fünf Hundebabys sind erst ein paar Tage alt. Die zwei Rüden und drei Hündinnen sind zwar gut genährt, wollen aber nicht richtig trinken. Tierpflegerinnen vom Tierheim sind deshalb mit den Kleinen am Samstag nach Spittal zu einer Ammenhündin gefahren. Da diese die Welpen aber nicht angenommen hat, ging es weiter zu einer anderen Hündin nach Graz. "Unterwegs wurde natürlich immer gefüttert. Bei einer Ammenhündin hätten sie es aber am besten", meint Tierpflegerin Christina Adlassnig. Wenn auch die zweite Hundemutti die Welpen nicht annehmen sollte, wollen die Tierschützerinnen versuchen, die Welpen mit der Hand aufzuziehen.

Claudia Fischer, Kärntner Krone