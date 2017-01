Bauernhof brannte: Werkstatt drohte zu explodieren

Insgesamt acht Feuerwehren mit rund 150 Mann standen am Sonntagvormittag in Ziwckenberg bei Oberdrauburg im Einsatz, weil ein Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofes in Brand geraten war. Da auch eine Werkstatt, in der Gasflaschen lagerten, brannte herrschte absolute Explosionsgefahr.