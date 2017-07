Badespaß mit Einhörnern und Essbarem...

Einhörner, Flamingos, Giraffen oder auch grazile Schwäne sind heuer der Renner. Vor allem in Strandbädern an den großen Seen wimmelt es nur so von tierischen Schwimmhilfen. Damit liegen die Kärntner voll im bundesweiten Trend. Aber auch auf Essbares fahren viele Wasserratten ab. Sie sonnen sich auf Donuts, paddeln auf Melonen und Bananen oder hängen auf Brezeln ab.

Foto: Louise Jeschofnik

Ebenfalls gewandelt hat sich in diesem Sommer der Look der Bade- und Liegetücher. Das traditionelle Rechteck ist längst nicht mehr das Maß aller Dinge. Es gibt modischen Textilien in verschiedenen Formen und natürlich aus mit ausgefallenen Mustern wie bunte Mandalas, saftige Erdbeeren oder auch Kiwis.

Neben dem ganzen Spaß, den die aufblasbaren Trendsetter versprechen, sollte aber auch der Faktor Sicherheit nicht zu kurz kommen. Vor allem kleine Kinder sollte man damit nicht unbeaufsichtigt lassen. Auch wenn die Wasserflöhe Schwimmflügel tragen, besteht immer noch die Gefahr des Ertrinkens.

Foto: Louise Jeschofnik

Das Kuratorium für Verkehrssicherheit setzt daher auf mehr Aufklärungsarbeit. Unter visionzero.at findet man hilfreiche Broschüren zur Absicherung des eigenen Pools oder Badeteiches. Außerdem gibt es Tipps für den unfallfreien Spaß im kühlen Nass.

Louise Jeschofnik, Kärntner Krone