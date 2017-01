"Axel" sorgt für Niederschlag

Während das Tief ab Mittwoch im Westen und Norden Österreichs mit heftigen Sturmböen und Schneefall anrückt und dort teilweise sogar in Tallagen bis zu 70 Zentimeter Neuschnee bringt, bleibt Kärnten größtenteils verschont.

Einzig in Oberkärnten kann sich ein Sturm mit Windspitzen von bis zu 80 km/h bemerkbar machen. "In Spittal, Hermagor sowie in Osttirol ist daher auch Schneefall bis in die Niederungen möglich. Große Mengen bleiben jedoch aus", so UBIMET- Meteorologe Josef Lukas. Die Waldbrandgefahr bleibt also aufrecht. "Vor allem in Unterkärnten bleibt es nämlich weiterhin extrem trocken."

Die klirrende Kälte macht jedoch auch vor dem Süden nicht Halt: "Ab Donnerstag herrschen in Tälern Dauerfrost und im Bergland bis zu minus 17 Grad."

