"Autofrei" in die Radsaison

Diesen Termin sollte man sich jetzt schon dick im Kalender anstreichen: Am 30. April werden wieder Zehntausende Radfahrer dabei sein, wenn es heißt: "Wörthersee autofrei!" Von 10 bis 17 Uhr haben alle Radler, Skater und Läufer auf den Straßen rund um den See freie Fahrt. Wie jedes Jahr wird es den Teilnehmern auch heuer auf der rund 42 Kilometer langen Strecke an nichts fehlen.