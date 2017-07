Auto mit Hund in Sittersdorf gestohlen

Die Polizei fahndet derzeit nach einem schwarzen Mitsubishi Outlander, der mit "Kärntner Milch"- Aufklebern verziert ist. Das Fahrzeug wurde am Montag gegen 16 Uhr vor einem Supermarkt in Sittersdorf gestohlen. Besonders kurios; im Auto befand sich auch der Hund, eine zweijährige Berner Sennenhündin, die der unbekannte Täter nun mitentführt hat. Hinweise an die Polizei Eberndorf: 059 133 2143