Eine feine Spürnase bewiesen zwei Polizisten Samstag bei einer Fahrzeugkontrolle in Möllbrücke. Als der Lenker das Fenster öffnete, strömte ein verdächtiger Cannabis- Geruch aus dem Auto. Der 21- Jährige hatte in seinem Wagen Hasch versteckt. Auch in der Wohnung des Lurnfelders wurden die Beamten fündig.