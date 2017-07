Auftragsflut: 100 neue Jobs bei Hightech- Konzern

Kreditkarten mit Fingerabdruck, neue MedizinTechnik für Diabetes- und Tumor- Patienten und jetzt der "kleineste Lautsprecher der Welt" für die Mobiltelefonie: Mit den jüngsten Innovationen ist es "Flex" gelungen, den Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen, neue Kunden konnten gewonnen werden. Eine Erfolgsnachricht für die Kärntner Wirtschaft: Wegen der neuen Großaufträge wird die Europa- Zentrale des in Singapur ansässigen Konzerns in Treibach jetzt ausgebaut. 20 Millionen Euro fließen in neue Produktionsflächen, Hightech- Equipment und intelligente Systeme, kündigt die Firmenleitung an.

Derzeit werden am Standort Althofen 770 Mitarbeiter beschäftigt. 100 neue Jobs kommen jetzt hinzu. "Gesucht werden Mitarbeiter für die Fertigung, Techniker, HTL- Absolventen, Akademiker und für weitere Bereiche", kündigt Sprecherin Anna- Lena Turko an.

Gute Nachrichten kommen vom Kärntner Arbeitsmarkt auch generell: Im Juni ist die Arbeitslosigkeit (im Vergleich zu Juni 2016) um 7,5 Prozent zurückgegangen. Die Konjunktur zieht langsam wieder an. Die Zahl der offenen Stellen hat um 24,9 zugenommen. Die Politik spricht von einer Trendumkehr.

Thomas Leitner, Kärntner Krone