Auf Frau Holle ist kein Verlass

Der Winter schwächelt heuer gewaltig und für Fans der weißen Pracht heißt es weiter: "Bitte warten!" Schneefall stellt sich heute nur vom Salzkammergut bis zu Semmering und Wechsel ein. In Kärnten ist es das zweite Jahr in Folge, in welchem im Dezember Trockenheit den Ton angibt. Es gab keinerlei Niederschläge.