Asylwerber erbeuteten mit Ronaldo- Trick Geldbörse

Es war am Samstag gegen 23.30 Uhr, als dem Arbeiter (21) die Asylwerber entgegen kamen. Der 35- jährige Marokkaner wollte mit dem Klagenfurter einklatschen und machte die "give me five"- Handbewegung. Plötzlich fing er an, um den 21- Jährigen herumzutänzeln, umarmte ihn und rief dabei andauernd "Christiano Ronaldo". Im Zuge dessen dürfte der Asylwerber dem Klagenfurter aus dessen rechter Gesäßtasche die Geldtasche entwendet haben. Erst als sich die Marokkaner entfernt hatten bemerkte das Opfer das Fehlen der Brieftasche. Der Bruder des Arbeiters rannte dem Duo nach, der 35- Jährige ließ sich bereitwillig durchsuchen, gefunden wurde die Geldtasche nicht. Erst die mittlerweile alarmierte Polizei konnte die Gauner überführen. Denn bei einer Personendurchsuchung wurde n 110 Euro gefunden und die Brieftasche wollte der 17- jährige Asylwerber während der Amtshandlung - wie er dachte - unbemerkt auf den Boden fallen lassen. Es stellte sich heraus: Bargeld und Brieftasche gehören dem Klagenfurter. Die Asylwerber aus Marokko wurden vorläufig festgenommen und zur Anzeige gebracht.

Wilfried Krierer, Kärntner Krone