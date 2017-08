Arbeitervertreter fordern: Hitzefrei!

Bei den zu erwartenden bis zu 38 Grad kann die Hitze zur Gefahr werden. "Es ist ein Risikofaktor", sagt Alois Peer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Bau- Holz in Kärnten.



Die Reaktionsgeschwindigkeit und Koordinationsfähigkeit sinken ab 30 Grad um ein Viertel, bei 35 Grad seien es bereits 50 Prozent. Die Arbeitervertreter fordern daher jetzt hitzefrei auf Kärntens Baustellen.



Dafür gibt es eine Regelung, wonach ab 35 Grad das Arbeiten im Freien eingestellt werden kann. Entscheiden muss das allerdings immer der Arbeitgeber.



Ein Recht auf einen kühlen Arbeitsplatz gibt es in keiner Branche. "Das Arbeitnehmerschutzgesetz sieht jedoch vor, jede gesundheitliche Beeinträchtigung durch Hitze zu verhindern", weiß Gewerkschaftsboss Hermann Lipitsch.

Der Chef muss dafür sorgen, dass im Büro die Temperatur die 25- Grad- Marke nicht überschreitet. Gibt es keine Klimaanlage, seien "sonstige Maßnahmen auszuschöpfen", steht in der Arbeitsstättenverordnung.



Ob auf der Baustelle oder im Büro - wie es aussieht, werden wir uns auf immer mehr heiße Arbeitstage einstellen müssen. Die aktuelle Hitzewelle ist bereits die vierte 2017. Am heißesten war es am Dienstag in Ferlach, wo sogar "tropische" 34,1 Grad gemessen wurden.



"Der Höhepunkt der Hitzewelle erreicht den Süden dann am Freitag", prognostiziert Ubimet- Meteorologe Josef Lukas. Den österreichischen Allzeit- Hitzerekord werden wir aber nicht erreichen, so die Wetterfrösche.



Dieser war bis 2013 in Kärntner Hand: In Dellach im Drautal wurden 39,9 Grad gemessen. Danach holte sich Bad Deutsch- Altenberg in Niederösterreich den Titel als rot- weiß- rote Hitzehochburg. Im Weinviertel hatte es schweißtreibende 40,5 Grad.



von Thomas Leitner, "Kärntner Krone"