Anzeigenflut nach Gülleregen

Massiver Güllegestank hat in den vergangenen Wochen eine Flut an Anzeigen in der Gemeinde Eberndorf verursacht. Anrainer klagten über Brechreiz und Kopfschmerzen - die Polizei leitete Ermittlungen ein. Da keine Gefahr für die Umwelt bestanden habe, wurden die Ermittlungen aber eingestellt. Auch die Kläranlagen- Betreiber geben Entwarnung: Alles sei korrekt gemacht worden.