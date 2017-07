"Alte Hasen" und Neulinge stehen am Start

Lautstarke Unterstützung hatte die Damenmannschaft der Feuerwehr Rohrbach- Berg (Burgenland) bei ihren Trainings im Stadion Lind dabei. Die Ladys nehmen bereits zum vierten Mal bei den internationalen Wettbewerben teil. Nervöser sind da die Jugendlichen aus Estland. Für sie ist es der erste internationale Start.Mit einem Aktionsnachmittag war die Kärntner Feuerwehrjugend am Dienstag in der Villacher Altstadt vertreten.

An verschiedenen Plätzen der Innenstadt waren Spielstationen aufgebaut. Abends gab´s dann die actionreiche Modeshow. Missen sowie Feuerwehrmänner und VSV- Cracks präsentierten Mode von Rettl, House of Style, Moreboards sowie Spezialbekleidung. Umrahmt wurde die Show von der Kata Mackh- DanceCompany. Thomas Rettl designte einen Kilt aus Kevlar: "Dem Schweißbrenner hat er stand gehalten."

Mit der offiziellen Eröffnung (18.30 Uhr Stadion Lind) starten die internationalen Feuerwehr- Wettkämpfe Mittwoch in ihre heiße Phase. In den Sportdisziplinen wird ab 14 Uhr um Medaillen gekämpft. Und die Jugend trainiert ab 7.30 Uhr im Stadion. Die Fegerländer werden um 19.30 Uhr am Rathausplatz aufspielen.