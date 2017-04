Aktion zur Rettung der Bienen

Die schädliche Varroa- Milbe, der Einsatz von Pestiziden sowie die Dezimierung des Nahrungsangebotes durch Monokulturen haben den heimischen Bienen stark zugesetzt. Der Trend hin zu Naturnähe und Ökologie hilft jetzt dabei, dass die Bestände wieder gestärkt werden. "Allein heuer haben wir 500 neue Imker in Kärnten", schwärmt Arno Kronhofer, Obmann des Landesverbandes. "Erstmals gehen bei uns jetzt mehr als 3500 registrierte Bienenzüchter dem Hobby nach."

Bund und das Agrarreferat von LR Christian Benger stellen heuer 320.00 Euro zur Verfügung. Neben dem Tausch von Königinnen (ab März 2018 ist nur noch die Carnica- Biene erlaubt), werden auch Neueinsteiger, Schulungen sowie Honiguntersuchungen gefördert. Der Landesverband hat zudem einen Wettbewerb für neue Etiketten ausgeschrieben, um unter neuem Design Leistung, Regionalität und Ursprung sichtbar machen.

Beim Bienenschutz helfen auch die Kärntner Gemeinden mit: 2016 wurden 83.000 Quadratmeter Blühflächen angelegt. Heute, Freitag, legt auch die Mittelschule Gegendtal gemeinsam mit Greenpeace eine neue Bienenwiese an. Wie so etwas funktioniert, erfahren Interessierte am 3. Mai in der Imkerschule in Ochsendorf (www.imkerschule.at).

Thomas Leitner, Kärntner Krone