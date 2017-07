Aktion "scharf" gegen Schlepper

Aufgrund der aktuellen Flüchtlingskrise in unserem Nachbarland Italien startete des LKA Kärnten gemeinsam mit Spezialkräften des Bundeskriminalamtes am Dienstag und Mittwoch Schwerpunktkontrollen: "Im Mittelpunkt standen vor allem Informationsgewinnung und Kontrollen hinsichtlich illegaler Migration auf der Central Mediterranean Route, insbesondere von Slowenien und Italien nach Österreich", so LKA Kärnten Chef Oberst Gottlieb Türk: "Dadurch konnten wir uns ein Bild über den aktuellen Migrationsstrom in unserem Land machen, der sich allen Befürchtungen zum Trotz noch in Grenzen hält."

Dennoch war es eine erfolgreiche Aktion für die Ermittler: So konnten zwei Schlepper aus Ghana und Tansania, die zwei illegale Gambier nach Österreich schleusten, festgenommen sowie drei illegal eingereiste Personen aus Pakistan, Afghanistan und Gambia aufgegriffen werden. Außerdem wurde eine gerichtlich gesuchte Bulgarin gefasst, ein Slowene gegen den Einreiseverbot besteht zurückgewiesen und eine 20- jährige Kärntnerin mit Suchtgift erwischt.

Alexander Schwab, Kärntner Krone