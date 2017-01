Afghane drohte seinen Unterkunftgeber zu töten

Weil ein 23- jähriger Afghane mit der Verpflegung und der medizinischen Versorgung in seiner Asylunterkunft im Bezirk Spittal unzufrieden war, bedrohte er am Montag seinen Unterkunftgeber mit dem Umbringen. Ein Polizist: "Der Asylwerber drohte dem Mann, den Hals durchzuschneiden." Der Afghane wurde vorläufig festgenommen, aus der Asylunterkunft weggewiesen und in einem anderen Heim untergebracht. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.