Afghane drohte, Frau aus Fenster zu werfen!

Das Ehepaar lebt seit 2011 in Klagenfurt. Während die Frau als Arbeiterin Geld verdient und sich um die Kinder (8 und 9) kümmert, geht ihr Gatte keiner Arbeit nach.

Der 34- Jährige forderte aber regelmäßig Geld von der Frau und schlug sie. "Die Misshandlungen dauerten mehrere Jahre. Das war auch schon so, als das Paar noch in Afghanistan lebte", erklärt Chefinspektor Richard Pikl von der Kriminalpolizei. Als die Übergriffe wieder zunahmen, erstattete die Frau Anzeige. Der Mann weist alle Vorwürfe zurück. Er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.