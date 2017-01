Ärztestellen bleiben unbesetzt

Das Ärztesystem in Kärnten ist krank. Immer mehr Patienten müssen vor allem am Land um ihre Versorgung bangen, weil sich kein Nachfolger für ihren Arzt findet. In Greifenburg und Bad Eisenkappel mussten mehrere Anläufe unternommen werden, um Planstellen zu besetzen. Heuer könnte sich die Lage noch zuspitzen.