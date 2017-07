Acht Verletzte bei Auffahrunfall

Komplett ausgebrannt ist der holländische Sattelzug, der am Donnerstag gegen 13.40 Uhr am Talübergang Leoben bei Krems vermutlich wegen eines technischen Defekts in Flammen aufgegangen ist. Der Lkw- Lenker, ein 56- jähriger Holländer, konnte das Schwerfahrzeug am Pannenstreifen anhalten und sich in Sicherheit bringen. Noch bevor die Feuerwehren eintrafen, hatten Mitarbeiter der ASFINAG, die auch als freiwillige Blauröcke tätig sind, mit einem Kanalwagen der ASFINAG mit den ersten Löschmaßnahmen begonnen. Auch an den Lärmschutzanlagen und der Fahrbahn entstand ebenfalls schwerer Sachschaden. Durch die Sperre der Autobahn in Fahrtrichtung Salzburg entstand ein 15 Kilometer langer Rückstau.

In weiterer Folge kam es dann ebenfalls auf der Tauernautobahn, zwischen Paternion und Spittal/Drau, vor dem Wolfsbergtunnel zu einem Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen, bei dem acht Insassen verletzt wurden.

Claudia Fischer, Kärntner Krone