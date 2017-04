Absage an Kastner & Öhler

Monatelang ließ die Entscheidung über den Standort für "Kastner & Öhler" in Klagenfurt, der sich in der Waaggasse ansiedeln wollte, auf sich warten. Am Donnerstag kam das überraschende Aus. Bürgermeisterin Maria- Luise Mathiaschitz erteilte dem Grazer Unternehmen für den Wunschstandort eine klare Absage.