Ab in die verdienten Ferien!

Hurra! Für mehr als 60.000 Schüler in Kärnten beginnen Freitag mit der Zeugnisvergabe die ersehnten Sommerferien. Jetzt heißt es zwei Monate entspannen, bevor am 10. September die Schultaschen wieder aus der Ecke geholt werden müssen. An die 133.000 "Sehr gut" bringen die Schüler am letzten Schultag mit nachhause.