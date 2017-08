56- Jähriger bei Sturz mit Mountainbike getötet

"Der 56- Jährige war am Samstag auf eine Mountainbike- Tour auf das Dreiländereck aufgebrochen. Auf einem Forstaufschließungsweg dürfte er aus bis dato noch unbekannter Ursache zu Sturz gekommen sein", so ein Polizist: "Zwei Passanten fanden den Verunfallten am Boden liegend unter seinem Bike vor und begannen sofort mit Reanimierungsmaßnahmen, welche jedoch erfolglos blieben."

Aufgrund fehlender Augenzeugen wurde eine Obduktion angeordnet: Diese ergab keinen Hinweis auf Fremdverschulden.