500 Gratistickets für die "Starnacht"- Generalprobe

Diese Aktion hat ja schon jahrelange Tradition. Auch heuer verlosen wir unter unseren Lesern insgesamt 500 Tickets für die Generalprobe am kommenden Freitag in der Klagenfurter Wörthersee- Ostbucht - und zwar zur Verfügung gestellt von Veranstalter ip- media.

Wer gratis zur Show will, ruft einfach Sonntag, zwischen 10 und 15 Uhr unter Tel.: 05 7060 52 270 an oder schickt ein E- Mail an: pia.karasin@kronenzeitung.at . Die Freikarten sind dann am Freitag vor der Generalprobe auf dem Veranstaltungsareal an der Abendkasse abzuholen, die ab 18 Uhr geöffnet hat.

Im Rahmen der "Starnacht" wird es heuer auch zu einer Premiere kommen: Erstmals in seiner langjährigen Karriere wird Semino Rossi in einem Einkaufszentrum Autogramme geben. Der beliebte Latino- Barde kommt nämlich am Samstag, dem 22. Juli, um 14 Uhr in den "Südpark" in Klagenfurt.

"Derzeit wird in der Arena auf Hochdruck gearbeitet, Bühne und Tribüne sind so gut wie fertig aufgebaut. Wir sind total in der Zeit", erklärt Gerfried Zmölnig, Geschäftsführer von ip- media.

Am Donnerstag bittet ORF- Regisseurin Heide Haschek die Stars erstmals zur Probe. Bei der Musik- Show unter anderen dabei: Andrea Berg, Julian le Play, Melanie C, Sydney Youngblood, DJ Ötzi, Flowrag, Norbert Schneider, Lizza und Nathan Trent.

Karten für die Generalprobe und die TV- Show gibt’s in allen Vorverkaufsstellen von Ö- Ticket.

Wilfried Krierer, Kärntner Krone