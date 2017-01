50- Jährige starb nach Unfall auf der Piste

In einer Tragödie endete für ein Paar aus Wien ein Skiurlaub in Kärnten. Nach einem Sturz auf der Hochrindl hatte sich die Frau wegen Kopfschmerzen am Abend etwas früher niedergelegt. In der Früh fand sie ihr Mann dann bewusstlos im Bett. Die 50- Jährige wurde ins Spital gebracht, wo sie tags darauf starb.