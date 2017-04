1000 Kilometer durch Israel

Seit 8. März sind Marc (34) und Tom (29) unterwegs. Insgesamt geht es 1000 Kilometer und 20.000 Höhenmeter von Eilat am Roten Meer über Jerusalem, Tel Aviv nach Norden zum Berg Hermon an der Grenze zu Syrien. "Militär und Polizei sind omnipräsent, daran gewöhnt man sich aber schnell", berichten die Brüder, derzeit in Tel Aviv.

Gefährlich wurde es nur bei der 400 Kilometer- Wanderung durch die Negev- Wüste. Mittels Mietwagen hatten Marc und Tom zuvor sieben Depots mit Wasser und Essen angelegt. "Zwei Depots wurden aber gestohlen, zum Glück haben andere mit uns Wasser und das Essen geteilt, sonst wäre es lebensbedrohlich gewesen."

Generell sei die Gastfreundlichkeit sehr groß. "Das findet man sonst nur selten. Wir werden bestimmt wieder kommen!"

Wer will, kann den Trip auf Facebook und Instagram verfolgen:

Facebook: https://www.facebook.com/walkingtheisraeltrail/

Instagram: https://www.instagram.com/wild_walking/

Christian Rosenzopf, Kärntner Krone