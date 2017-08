Zwei Jahrzehnte Hybridtechnologie

Keine andere Marke hat mehr Erfahrung im Hybrid- Segment, das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass rund die Hälfte aller in Europa verkauften Toyota Modelle diese Technologie an Bord haben. Von Beginn an verfolgten die Japaner eine klare Strategie und wichen von dieser über 20 Jahre lang nicht ab. Der Fokus war dabei stets das Fahren komfortabler, sicherer und auch wirtschaftlicher machen, ohne dabei darauf zu vergessen, die individuelle Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten.

Vorteile auch im Überlandverkehr

Jeder Wiener Taxifahrer weiß, dass all jene, die auf den Prius setzen, den geringsten Benzinverbrauch vermelden. Ihre Vorteile kann die Hybridtechnologie dabei nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch Überland voll ausspielen. Jede Bergabpassage wird dazu genutzt, die Batterien zu laden, genauso wie jedes Bremsmanöver. Mit Vernunft gefahren, ergeben sich durch den zusätzlichen Batterieschub somit auch auf der Landstraße und der Autobahn klare Verbrauchsvorteile gegenüber vergleichbaren Fahrzeugen, die die von Toyota genutzte Energie einfach verschenken.

Mehr Reichweite, weniger Ladezeiten

Im Gegensatz zu vielen anderen Hybridlösungen müssen die Toyota- Hybridmodelle nicht bei jeder Gelegenheit am Stromnetz andocken, zusätzlich sind die Toyota- Batterien erheblich leichter als jene von sogenannten Plug- In- Hybridmodellen. Auf das Niveau klassischer Benzinmotoren ohne Hybridtechnologie begibt sich Toyota nur dann, wenn es um die Reichweite geht. Diese ist, regelmäßiges Tanken vorausgesetzt, völlig unbeschränkt, was nicht nur den Komfort, sondern auch den Nutzwert positiv beeinflusst. Ein Hopping von Ladestation zu Ladestation, wie es Elektromobil- Nutzer kennen, ist nicht nötig.

Im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern beschränkt Toyota sein Hybridangebot nicht auf Mittel- und Oberklasse- Modelle, sondern bietet diesen Vorteil auch bei den Klein- und Kompaktmodellen an. Zwei trendiges SUV und ein Kombimodell runden das bereits auf sieben verschiedene Modelle angewachsene Toyota- Hybridangebot ab.

SUV Modell C- HR für ein Jahr gewinnen

