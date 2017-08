Wir feiern 20 Jahre Toyota Hybrid- Technologie!

Ginge es danach, was technisch möglich ist, so ließen sich Fahrzeuge durch reine Sonnenkraft ebenso antreiben wie durch komprimierte Luft, doch für die Praxis sind beide Systeme heute noch nicht geeignet. Mit dem Thema Hybrid verhielt sich das vor mehr als 100 Jahren ziemlich ähnlich. Der Marke Toyota gelang es, diese Technologie 1997 erstmals voll alltagstauglich zu machen und in der Serienproduktion zu verankern.

Der Yaris Hybrid eignet sich perfekt für den Stadtverkehr, vermeidet Abgase und spart auch Sprit! Foto: Toyota

Neue Technologien schaffen Vorteile

Toyota konzentriert sich bei der Nutzung neuer Technologien stets darauf, Vorteile für den Nutzer zu schaffen. Ein Toyota Hybrid verlangt nicht nach regelmäßiger Befüllung mit einer Harnstofflösung, um gesetzeskonforme Abgase zu liefern und er muss auch nicht die ganze Nacht an die Steckdose, um Verbrauchsvorteile zu erzielen. Es reicht, vorausschauend und konzentriert zu fahren, um den Verbrauch im Alltag deutlich zu senken. Getankt werden die Toyota Hybrid Modelle ganz normal an der Tankstelle, nur eben viel seltener als vergleichbare Benziner ohne Toyota Hybridtechnologie.

Den Toyota C-HR können Sie für ein ganzes Jahr gewinnen - kostenlos! Foto: Toyota

SUV Modell C- HR für ein Jahr gewinnen

Anlässlich der Feierlichkeiten zum 20- jährigen Jubiläum der Toyota Hybridtechnologie lädt Toyota fünf Zweierteams vom 8. bis zum 10. September an den Wörthersee. Mit dabei ist die ganze Toyota Hybrid- Palette. Jenem Team, das rund um den See am sparsamsten unterwegs ist, stellt Toyota das neue SUV Modell C- HR mit integrierter Hybridtechnologie für ein volles Jahr kostenlos zur Verfügung. Die Chance auf die Teilnahme am "Hybrid am See"- Wochenende hat jeder, der sich ab sofort HIER registriert. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Führerschein der Klasse B.