Hybrid- Roadtrip in den Süden

Sparsam kann so einfach sein, auch dann, wenn es kreuz und quer durch ganz Österreich geht. Toyota hat vor 20 Jahren damit Schluss gemacht, Einschränkungen für all jene zu machen, die einerseits sparsamer unterwegs sein wollten und andererseits an der gewohnten Fahrzeugbedienung nichts verändern wollten, steht doch Hybrid für uneingeschränkten Alltagsnutzen genauso wie jeder Diesel oder Benziner. Somit ist Hybrid auch dann für viele Kunden die erste Wahl, wenn es um Effizienz auf der Langstrecke geht, sei es beruflich und natürlich auch privat.

Foto: Toyota

In einem Land wie Österreich, wo Flachland die Ausnahme und Hügel und Berge die Regel darstellen, kommt der Hybridtechnologie zusätzliche Bedeutung zu, das haben unzählige Tests bewiesen - die Vorteile gibt es dabei ganz ohne Mehraufwand für den Nutzer. Von Eisenstadt nach Bregenz in einem Rutsch, kein Problem. Vom Waldviertel in den Flachgau in einem Rutsch, kein Problem. Oder von irgendwo in Österreich an den schönen Wörthersee, natürlich in einem Rutsch, kein Problem.

Der Toyota C-HR Foto: mmotors

Toyota C- HR für ein Jahr gewinnen

Der Wörthersee ist es auch, an den Toyota anlässlich der Feierlichkeiten zum 20- jährigen Hybrid- Jubiläum fünf Zweierteams lädt. Genauer in das Schloss Leonstain nach Pörtschach am Wörthersee und das vom 8. bis zum 10. September. Für die Anreise bekommt jedes Team ein Toyota- Hybrid- Modell zur Verfügung gestellt und hat somit die Möglichkeit für einen ganz persönlichen Österreich- Roadtrip. Vor Ort geht es dann darum, wer am sparsamsten um den See reist. Dem Gewinner stellt Toyota das neue SUV- Modell C- HR mit integrierter Hybridtechnologie für ein volles Jahr kostenlos zur Verfügung. Die Chance auf die Teilnahme am "Hybrid Roadtrip" hat jeder, der sich ab sofort HIER registriert. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Führerschein.