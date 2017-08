Hybrid - maßgeschneidert für Österreich

Seit nunmehr 20 Jahren bietet Toyota voll alltagstaugliche Hybridtechnologie im PKW- Segment an. Was mit der ersten Prius- Generation seinen Anfang nahm, ist heute zu einer Palette aus sieben verschiedenen Hybridmodellen angewachsen. Sie alle verbindet, ohne einen zusätzlichen Handgriff und damit ohne Einschränkungen im Alltag auszukommen und somit für jede Anforderung gerüstet zu sein. Auch oder ganz speziell für die lange Urlaubsfahrt, wie sie viele Menschen Jahr für Jahr quer durch Österreich in Angriff nehmen. Das gilt dann für die Wiener, die am Arlberg Ski fahren, genauso wie für die Bregenzer, die am liebsten am Neusiedlersee surfen.

Foto: Toyota

Natürlich haben auch viele Pendler und Außendienstmitarbeiter längst die offensichtlichen Vorteile, die die Toyota- Hybridtechnologie bündelt, erkannt und nützen diese Tag für Tag. Ganz egal, ob im Kleinwagen, in der Limousine oder in einem SUV. Was liegt also näher, als sich in Form eines Roadtrips selbst ein Bild von den Reise- und Langstreckenvorteilen der Toyota- Hybridtechnologie zu machen?

Foto: mmotors

Toyota C- HR für ein Jahr gewinnen!

Für fünf Zweierteams bildet der Wörthersee vom 8. bis zum 10. September das Ziel eines solchen Roadtrips quer durch Österreich, ganz egal, ob dieser am Arlberg oder im Wienerwald startet. Bis Freitagabend gilt es, das Schloss Leonstain in Pörtschach am Wörthersee zu erreichen. Für die Anreise bekommt jedes Team ein Toyota- Hybrid- Modell zur Verfügung gestellt und hat somit die Möglichkeit für einen ganz persönlichen Österreich- Roadtrip. Vor Ort geht es dann darum, wer am sparsamsten um den See reist. Dem Gewinner stellt Toyota das neue SUV- Modell C- HR mit integrierter Hybridtechnologie für ein volles Jahr kostenlos zur Verfügung. Die Chance auf die Teilnahme am "Hybrid Roadtrip" hat jeder, der sich ab sofort HIER registriert. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Führerschein.