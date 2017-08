"Hybrid am See" am Kärntner Wörthersee

Seit nunmehr 20 Jahren bietet Toyota voll alltagstaugliche Hybridtechnologie im PKW- Segment an. Was mit der ersten Prius- Generation seinen Anfang nahm, ist heute zu einer Palette aus sieben verschiedenen Hybridmodellen angewachsen und ein Ende dieses Wachstums ist nicht in Sicht. Längst hat sich dabei herumgesprochen, dass die Toyota- Hybridtechnologie effizient und haltbar ist und keine Komforteinbußen oder Reichweitenbeschränkungen mit sich bringt.

Foto: Toyota

Energie effizient nutzen

Vielmehr zeigt Toyota, wie sich ohne Hybridtechnologie verschenkte Energie wirtschaftlich zu Gunsten der Umwelt nutzen lässt. Das gilt nicht nur im Stopp- and- Go- Verkehr wie ihn unsere Städte immer öfter bereithalten, sondern auch im Überlandverkehr und auf der Autobahn. Ohne Additive in Zusatztanks und ohne jede Stromtankstelle im ganzen Land zu kennen, lassen sich auch Marathonetappen ganz entspannt unter die Räder nehmen, bei Bedarf auch ganz spontan und nur dann und wann durch kurze Tankstopps unterbrochen.

Toyota C- HR für ein Jahr gewinnen!

Fünf Zweierteams bietet Toyota die Möglichkeit, sich von den vielen Vorteilen, die die Hybridtechnologie mit sich bringt, ein Wochenende lang zu überzeugen. Von Freitagabend bis Sonntagvormittag dreht sich für die fünf Teams im Schloss Leonstain alles um wirtschaftlichen, komfortablen und umweltfreundlichen Fahrspaß. Dazu locken der See, kulinarische Genüsse und die Möglichkeit einen Toyota C- HR Hybrid für ein volles Jahr fahren zu können. Die Chance auf einen der fünf Plätze bei "Hybrid am See" haben alle, die sich ab sofort HIER anmelden.

Foto: mmotors