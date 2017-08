Hybrid als Erlebnis

Einschränkungen bei der Nutzbarkeit gab es bei der ersten Hybrid- Generation vor 20 Jahren nicht und daran hat sich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, dank der weitreichenden elektronischen Unterstützung kann man die Hybridvorteile längst nicht mehr nur in der Stadt messen, sondern auch im Überlandverkehr und auf der Autobahn davon profitieren.

Foto: Toyota

Jedes Rollen, jedes Bremsen und jedes Fuß- vom- Gas- nehmen nutzen die Toyota- Hybridmodelle, um Strom zu tanken, der dann, wenn es notwendig erscheint, gleich wieder in Vortrieb umgewandelt wird. In einem Land wie Österreich, wo Flachland die Ausnahme und Hügel und Berge die Regel darstellen, kommt der Hybridtechnologie zusätzliche Bedeutung zu, das haben unzählige Tests bewiesen.

Der Toyota C-HR Foto: mmotors

Toyota C- HR für ein Jahr gewinnen

Für alle, die sich selbst von den Langstrecken- Vorteilen der Hybridtechnologie überzeugen wollen, bietet Toyota am zweiten Septemberwochenende fünf Zweierteams die Möglichkeit, diese zu erfahren. Bei "Hybrid am See" stehen mehrere Toyota- Hybridmodelle zur Verfügung und im freundschaftlich gehaltenen Wettbewerb bietet sich den Teilnehmern die Möglichkeit, die sparsamste Fahrerin oder den sparsamsten Fahrer zu ermitteln. Anmelden können Sie sich HIER und mit etwas Glück können sie zu zweit ein wunderschönes Wochenende im Schloss Leonstain in Pörtschach am Wörthersee genießen. Jenem Team, das am sparsamsten unterwegs ist, winkt zudem ein Toyota C- HR für ein volles Jahr.