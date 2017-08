20 Jahre Toyota- Hybridtechnologie

Einfach ins Auto steigen und losfahren. In die nächste Stadt, ins nächste Bundesland oder gar noch viel weiter. Dabei die wunderschöne Natur, die Österreich zu bieten hat, genießen und diese dank umweltfreundlicher Hybridtechnologie auch bestmöglich schützen. Dafür bedarf es in den Toyota- Hybrid- Modellen keiner mit speziellen Additiven gefüllte Zusatztanks, Stromkabel und anderer Dinge, die das Reisen und somit die vielleicht schönste Form der Individualmobilität einschränken. Nur zum Tanken heißt es von Zeit zu Zeit zu stoppen, so, wie wir es immer schon gemacht haben.

Der Yaris Hybrid eignet sich perfekt für den Stadtverkehr, vermeidet Abgase und spart auch Sprit! Foto: Toyota

Neue Technologien schaffen Vorteile

Wie sehr sich Toyota darauf konzentriert, Vorteile für die Fahrer zu schaffen, zeigt sich auch im zusätzlichen Schub, der immer dann zur Verfügung steht, wenn es etwas zügiger bergauf gehen soll oder ein Überholmanöver am Plan steht. Sorgen um eine dadurch reduzierte Reichweite muss man sich keine machen. Hier sind die oyota- Hybrid- Modelle genauso pflegeleicht wie jeder Diesel oder Benziner. So ertappt man sich schnell dabei, den Weg von Wien nach Kärnten nicht auf der Autobahn abzuspulen, sondern die schönere Route über den Semmering zu nehmen, und vielleicht am Red Bull Ring in Spielberg noch eine Kaffeepause einzulegen, bevor es rein ins schöne Kärnten geht.

Der Toyota C-HR Foto: mmotors

SUV Modell C- HR für ein Jahr gewinnen

Dorthin lädt Toyota anlässlich der Feierlichkeiten zum 20- jährigen Hybrid- Jubiläum fünf Zweierteams. Genau gesagt in das Schloss Leonstain nach Pörtschach am Wörthersee und das vom 8. bis zum 10. September. Für die Anreise bekommt jedes Team ein Toyota- Hybrid- Modell zur Verfügung gestellt und hat somit die Chance auf einen ganz persönlichen Österreich- Roadtrip. Vor Ort geht es dann darum, wer am sparsamsten um den See reist. Dem Gewinner stellt Toyota das neue SUV- Modell C- HR mit integrierter Hybridtechnologie für ein volles Jahr kostenlos zur Verfügung. Die Chance auf die Teilnahme am "Hybrid Roadtrip" hat jeder, der sich ab sofort HIER registriert. Einzige Voraussetzung ist ein gültiger Führerschein.