20 Jahre Toyota- Hybridtechnologie am Wörthersee

Der Anlass für diese exklusive Einladung sind die Feierlichkeiten rund um 20 Jahre Toyota- Hybridtechnologie und damit einhergehende Vergleichsfahrten mit verschiedenen Toyota- Hybridmodellen rund um den Wörthersee.

Foto: Toyota

Gewinnspiel

Dabei soll auch in der Praxis demonstriert werden, dass sich die Vorteile der Hybridtechnologie nicht nur im Stadtverkehr, sondern auch Überland und auf der Autobahn erfahren lassen. Jenes Team, das die Vergleichsfahrten vor Ort am sparsamsten absolviert, erhält ein brandneues Toyota C- HR Hybridmodell für ein ganzes Jahr. Zeit genug also, um damit auch große Touren zu unternehmen. Die Chance auf einen der fünf Team- Plätze haben alle, die sich bis einschließlich 25. August 2017 HIER anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein gültiger Führerschein.