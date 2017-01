Husten ist notwendig ...

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen akutem (kürzer als acht Wochen) und chronischem Husten, der immer ärztlich abgeklärt werden muss! Häufigste Ursache von akutem Husten sind harmlose Erkältungskrankheiten. Zu Beginn ist der Husten meistens trocken (Reizhusten). Später sammelt sich Schleim, der abgehustet wird. Ist dieser weißlich und klar, deutet das auf eine Entzündung mit Viren hin, bei gelblicher Färbung sind die Erreger Bakterien.

Husten kann sehr quälend sein. Foto: Thinkstock

Andere Auslöser können Rauchen, Staub, Fremdkörper, Infektionen wie akute Bronchitis und schwere Lungenleiden sein. Hier gilt Husten als ernst zu nehmendes Warnsignal!

Dr. Susanne Steindl Foto: Reinhard Holl

Dr. Susanne Steindl, Ärztin für Allgemeinmedizin aus Wien, beschäftigt sich in unserem aktuellen Gesundheits- Flip mit Husten als Zeichen einer Verkühlung: "Wie kommt es eigentlich zum Hustenreiz? In den Schleimhäuten der Atemwege befinden sich Rezeptoren, die im Falle eines grippalen Infektes auf Keime wie Viren und Bakterien reagieren. An das dafür zuständige Zentrum im Gehirn wird die Botschaft übermittelt, Hustenreiz auszulösen, um sowohl die Eindringlinge als auch den Schleim rasch wieder los zu werden."

Daher sollte Hustenreiz nicht sofort unterdrückt werden. Er hat schließlich eine wichtige Funktion, die zur Heilung beiträgt. Es ist sogar wünschenswert, das Abhusten gezielt zu unterstützen! Dr. Steindl: "Untertags sollten Maßnahmen ergriffen werden, den Schleim so zu verflüssigen, dass er leicht ausgeschieden werden kann. Dabei hilft zum Beispiel Thymian, dessen Inhaltstoffe eben schleimlösend wirken und so das Abhusten fördern. Soll jedoch vor allem abends der Hustenreiz gelindert werden, bewährt sich die Eibischwurzel. Weitere erprobte Hausmittel sind viel trinken (Wasser, Tee), Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, Inhalieren, heiße Fußbäder (nachher ins Bett legen) und unbedingt körperliche Schonung."

Bei Beschwerden wie rotbraunem Auswurf, starkem Krankheitsgefühl und hohem Fieber bitte den Arzt zu Rate ziehen. Blutbeimengungen können zwar harmlose Ursachen wie kleine Verletzungen haben, aber auch auf ernste Erkrankungen wie Lungenkrebs oder Herzprobleme hinweisen.

Weitere Videos finden Sie hier .

Dr. Wolfang Exel, Kronen Zeitung/krone.at