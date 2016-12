Feuchtfröhlich feiern ganz ohne Kater

Reichen Sie Ihnen jetzt auch schon, die torkelnden Weihnachtsmarkt- Besucher, peinlichen Adventfeiern oder die alkohollastige Atemluft in öffentlichen Verkehrsmitteln? Und es stehen auch noch die Silvesterfeierlichkeiten vor der Tür.

Kein Grund, auf Punsch und Co. zu verzichten, denn das gehört einfach zu Keksen, Festtagsschmaus und Bratäpfeln dazu. Dass der Geschmack traditioneller Heißgetränke vom Alkohol käme, darf getrost ins Reich der Ernährungsmythen verbannt werden. Im Gegenteil stört viele Genießer der beißende "Unterton" von Schnäpsen, Cognac oder Rum, er wirkt auf die Geschmacksknospen der Zunge sogar betäubend.

Auch als Wärmespender taugt Hochprozentiges wenig. Glühwein weitet zwar zunächst die Gefäße, was zu Durchblutung von Gesicht und Händen führt (das findet bei Hitze aber generell statt). Gleichzeitig verlangsamt bzw. stoppt Alkohol aber die natürliche Wärmeregulation des Körpers. Die Blutgefäße ziehen sich bei Kälte nicht mehr zusammen, im Freien droht im Ernstfall Unterkühlung!

Daher wollen wir Ihnen heute ein paar Vorschläge für köstliche Alternativen geben:

Fruchtiger, alkoholfreier Punsch

0,5 l Früchtetee mit kochendem Wasser aufgießen und 10 Minuten ziehen lassen. Abseihen oder Beutel entfernen, 0,5 l Apfel- oder Orangensaft, Saft einer frisch gepressten Zitrone und 3 TL Honig dazugeben, kräftig umrühren. Anschließend noch einmal alles vorsichtig erhitzen, bis sich der Honig vollständig aufgelöst hat. Je nach Geschmack mit 2 Zimtrinden und 8 Gewürznelken abschmecken.

"Rotes Kaminfeuer"

1 Liter Kirschsaft, 2 Zimtstangen, 2 bis 3 Nelken, Saft von einer ausgepressten Orange und 50 Gramm Zucker unter ständigem Rühren erhitzen, damit sich der Zucker gut auflöst. Der Saft darf nicht kochen. Die heiße Mischung durch ein Teesieb filtern, sofort in bereitgestellte Gläser oder Tassen füllen und mit einer Orangenscheibe verzieren. (Rezepte der Österreichischen Apothekerkammer).

Für Verzückung im Freundeskreis wird folgender Drink sorgen: 20 ml Mandelsirup, 20 ml Obers, 80 ml Orangensaft 80 ml Maracujasaft in einem Cocktailmixer gut durchschütteln. Das macht das Getränk erst so richtig cremig. In hohe Gläser füllen, Orangenscheibe am Rand aufstecken. Glitzerschirmchen, Happy- New- Year- Spießchen oder Lametta- Trinkhalme sorgen für die passende Deko. Weitere tolle Rezepte, mit denen Sie als Gastgeber ganz sicher Furore machen finden Sie auf: www.null- alkohol- voll- power.de

Karin Podolak, Kronen Zeitung