Zwei Harnik- Tore bei Hannovers 3:1 über Würzburg

Martin Harnik hat am Sonntag seine Saisontore sechs und sieben für den deutschen Zweitligisten Hannover 96 erzielt. Der ÖFB- Internationale traf beim Heim- 3:1 über die Würzburger Kickers in der 59. Minute per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 und in der 96. Minute zum Endstand. Erst am Mittwoch beim 6:1 im Cup gegen Düsseldorf hatte Harnik ebenfalls einen Doppelpack geschafft.