Zurück zu Pep? Manchester City will David Alaba

Im Sommer war bereits Real Madrid ins Ringen um Alaba eingestiegen. Der bei den Bayern meist als Linksverteidiger aufgebotene Kicker hatte freilich erst im März seinen Vertrag bei den Münchnern bis 2021 verlängert. Und überhaupt: Vorstandschef Karl- Heinz Rummenigge erklärte in der Vergangenheit wiederholt, dass er sich keine Sorgen mache, dass Ex- Bayern- Trainer Guardiola frühere Schützlinge wie Manuel Neuer, Alaba oder Douglas Costa abwerben könnte.

Rummenigge über Guardiola: "Er ist ein sensibler Mensch"

"Er ist ein sensibler Mensch", sagte Rummenigge im Juni über den Spanier. Außerdem erinnerte er daran, dass alle entscheidenden Profis bei den Bayern langfristige Verträge hätten. "Da braucht niemand nachfragen." Schon während Guardiolas Zeit in München hatte es mehrfach Berichte gegeben, dass der Coach Alaba nach seinem Wechsel nach Manchester locken wolle. Am Geld würde es so oder so nicht scheitern.

Manchester City freut sich über neuen Rekordumsatz

Denn unabhängig vom finanziellen Hintergrund der milliardenschweren Klubbesitzer vom Golf freut man sich bei ManCity darüber, dass man im vergangenen Geschäftsjahr einen Rekordumsatz von rund 391,8 Millionen Pfund (433 Millionen Euro) und einen Gewinn von 20,5 Millionen Pfund (22,66 Millionen Euro) erzielen konnte. Das bedeutet einen Anstieg von 11,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

