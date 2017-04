Zurück in der Krise! Rapid mit 0:2- Derby- Pleite

Was war das denn wieder? Rapid durfte letzte Runde mit dem 3:0- Sieg gegen Altach nur kurz verschnaufen - und ist jetzt wieder voll zurück in der Krise!

Denn im Derby wachte man viel zu spät auf, konnte erst im Finish wirklich Druck erzeugen. So ging man verdient als 0:2- Verlierer vom Feld.

Foto: APA/HERBERT P. OCZERET

Djuricin: Total verschlafen!

Rapid- Trainer Goran Djuricin: "Wir haben die erste Hälfte völlig verschlafen, so darf man in kein Derby gehen! Ich hab den Spielern in der Pause die Leviten gelesen. Die zweite Hälfte war sehr o.k, da muss ich dem Team ein Kompliment machen."

Der Rückstand der Austria auf Tabellenführer Red Bull Salzburg beträgt 15 Zähler. Die Wiener sind der einzige Club, der am kommenden Samstag einen vorzeitigen Titelgewinn von Red Bull Salzburg verhindern kann. Dazu muss freilich ein Sieg im Heimspiel gegen Sturm Graz her. Rapid hat als Sechster aktuell sieben Punkte mehr als Schlusslicht SV Ried.

Am Mittwoch muss Rapid im Cup- Halbfinale daheim gegen den LASK unbedingt mutiger auftreten, um die Chance auf das internationale Geschäft am Leben zu halten.

Bundesliga, 30. Runde:

Samstag

SK Sturm Graz - SV Mattersburg 0:2 (0:1)

SV Ried - WAC 1:1 (1:0)

SCR Altach - FC Admira 0:0

SKN St. Pölten - Red Bull Salzburg 1:2 (0:1)

Sonntag

Rapid Wien - Austria Wien 0:2 (0:1)

Wien, Allianz Stadion, 26.000

SR Grobelnik

Tore: 0:1 (22.) Venuto, 0:2 (56.) Pires

Rapid: Knoflach - Pavelic, Sonnleitner (54. Wöber), Dibon, Schrammel - Auer, Schwab (72. P. Malicsek) - Murg, S. Hofmann, Szanto - Joelinton (62. Kvilitaia)

Austria: Hadzikic - Larsen, Rotpuller, Filipovic, Martschinko - Serbest, Holzhauser - Venuto (26. Tajouri), Grünwald, Pires (92. Kvasina) - Kayode (82. Friesenbichler)

Gelbe Karten: Schrammel bzw. keine

Bilanzen nach dem 321. großen Wiener Derby:

Gesamt: 321 Spiele - 132 Rapid- Siege, 72 Remis, 117 Austria- Siege (Torverhältnis 600:513)Meisterschaft: 289 Spiele - 121 Rapid- Siege, 69 Remis, 99 Austria- Siege (534:437)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 30 21 5 4 46 68 2. Austria 30 17 2 11 13 53 3. Sturm Graz 30 16 3 11 18 51 4. Altach 30 15 6 9 2 51 5. Admira 30 11 7 12 -12 40 6. Rapid 30 8 10 12 4 34 7. Wolfsberg 30 9 7 14 -16 34 8. Mattersburg 30 9 6 15 -15 33 9. St. Pölten 30 8 7 15 -18 31 10. Ried 30 8 3 19 -22 27