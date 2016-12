Wütende Fan- Spruchbänder bei Rapids 1:0- Sieg

Transparente der Rapid- Fans werden ernst genommen - zumindest beim Verein selbst. Und beim mageren 1:0- Sieg gegen St. Pölten gab es zwei ganz klare Botschaften an Spieler und Vorstand. Hier die erste Botschaft der Fans an das Team, wo man ironisch daran erinnerte, dass die "Mission 33" (der 33. Meistertitel) nicht bedeuten würde, dass man am Ende der Saison gerne nur 33 Punkte hätte:

Und später ging es munter weiter mit den Spruchbänder der "Westtribüne". Und zwar wetterte man gegen ein Sponsorenlogo, das verdächtig nahe zum Rapid- Wappen auf der Anzeigentafel rückt.

Und da die Fans gleich auf eine zweites Transparent zu diesem Thema setzten, merkt man, wie wichtig es ihnen sein dürfte. Kann ja der Vereinsführung egal sein? Mitnichten. Wer Rapid kennt, weiß, wie groß das Stimmrecht der Hardcore- Fans ist. So war einer der ersten Termine von Damir Canadi nach Amtsantritt ein Treffen mit den wichtigsten "Oberfans".

Max Mahdalik, Sportchef Krone Multimedia