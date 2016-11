Wolfsburg befördert Ismael zum Cheftrainer

"Diese Entscheidung haben wir aus voller Überzeugung getroffen. Wir haben von Anfang an betont, dass Valerien eine Chance bekommt und diese hat er in unseren Augen hervorragend genutzt", so Allofs am Tag nach dem 3:0- Sieg beim SC Freiburg.

Ismael hatte das Team vor knapp drei Wochen nach der Trennung des Klubs von Dieter Hecking vorerst als Interimstrainer übernommen. In Freiburg feierte der VfL den ersten Bundesligasieg unter seiner Leitung. "Ich weiß, dass noch viel Arbeit vor uns liegt, aber ich bin zutiefst überzeugt, dass das Team zu einhundert Prozent mitziehen wird und wir gemeinsam Erfolg haben werden", sagte der frühere Bundesligaprofi.

Der bisherige Coach der U23 besitzt einen Vertrag bis 2018 bei den Wolfsburgern. Die Niedersachsen haben nach zehn Partien nur neun Punkte und sind 14.

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 10 7 3 0 18 24 2. Leipzig 10 7 3 0 13 24 3. Hoffenheim 10 5 5 0 7 20 4. Hertha BSC 10 6 2 2 7 20 5. Dortmund 10 5 3 2 13 18 6. Köln 10 5 3 2 9 18 7. E. Frankfurt 10 5 3 2 6 18 8. Leverkusen 10 5 1 4 1 16 9. Freiburg 10 5 0 5 -3 15 10. Mainz 10 4 2 4 -1 14 11. Gladbach 10 3 3 4 -5 12 12. Augsburg 10 3 2 5 -4 11 13. Wolfsburg 10 2 3 5 -4 9 14. Schalke 04 9 2 2 5 -1 8 15. Darmstadt 10 2 2 6 -10 8 16. Bremen 9 2 1 6 -13 7 17. Ingolstadt 10 0 2 8 -14 2 18. Hamburg 10 0 2 8 -19 2