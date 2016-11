Wohlfahrt sauer: "Ich lasse keine Ausreden gelten"

Die Meisterschafts- Bilanz in diesem Zeitraum sieht unterm Strich mit vier Siegen und einer Niederlage gut aus, dazu gab es den (mühsamen) Aufstieg ins Cup- Viertelfinale (5:4 beim Regionalligisten Ebreichsdorf nach Verlängerung) und die beiden Europa- League- Highlights gegen AS Roma mit dem 3:3 in Italiens Hauptstadt und der Chance, dass Violett international überwintern kann.

Alles schön und gut, doch das 26. Pflichtspiel in dieser Saison machte vieles zunichte, der Sportchef war sauer: "Die vielen englischen Wochen dürfen keine Ausrede sein, das lasse ich nicht gelten, so ein 1:5 darf einfach nicht passieren", giftete Franz Wohlfahrt schon in Altach Minuten nach dem Schlusspfiff.

"Dieses Spiel ist noch zu besprechen"

Ihn ärgerte vor allem die Art und Weise, wie das Debakel zustande kam: "Es ist nicht das erste Mal, dass ich bei einigen Spielern den letzten Einsatz und Willen vermisse. Da haben ein paar wieder einmal die Chance, von Anfang an zu spielen - und zeigen überhaupt nichts. Wie alle anderen aber auch, diesmal nehme ich keinen von der Kritik aus." Zur Tagesordnung geht der Sportchef ("ich bin nach Siegen nicht euphorisch, jetzt nicht zu Tode betrübt") nicht über: "Dieses Spiel ist sicher noch zu besprechen..."