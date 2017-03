Witwe: "Es gibt keine Worte für diesen Schmerz"

Der Hamburger SV trauert um seinen Manager Timo Kraus. Der 44- Jährige war am 7. Jänner nach einer Feier spurlos verschwunden. Am Donnerstag wurde sein Leichnam aus der Elbe geborgen, Kraus hinterlässt eine Frau und zwei Söhne. In einem traurigen Statement richtete sich nun seine Witwe an die Öffentlichkeit.