"Wischer passt schon"  Warum Fink so ausrastete

Plötzlich stand er da, der Thorsten Fink. Fuchsteufelswild, gestikulierend, den "Scheibenwischer" zeigend. Aber nein, nicht die vergebenen "Sitzer" in den ersten zwanzig Minuten waren es gewesen, die Austrias Trainer in Altach so geärgert hatten. Sondern das 0:1 knapp danach. Ein fürchterlicher Fehlpass von Holzhauser ließ Finks Blutdruck schon in die Höhe steigen, der darauffolgende Treffer dann noch weiter nach oben schnellen. Alle Highlights der Partie inklusive den "Wischer" von Fink sehen Sie oben im Video!