Wird Robert Almer bis zum Serbien- Spiel fit?

Teamgoalie Robert Almer wurde am Donnerstag vom Helden zum Pechvogel. Zuerst die Glanzparade gegen Bale, nach knapp einer Stunde war sein Arbeitstag aber vorbei. Nachdem er schon zuvor mehrmals behandelt wurde, sich auch am Feld mit Tormann- Trainer Klaus Lindenberger beriet: "Ich hab in der ersten Halbzeit einen blöden Schritt getan, dann hat die Wade zugemacht. Die haben wir zur Pause behandelt, aber sie hat dann wieder zugemacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das bis Sonntag wieder hinkriegen", ist der Austria- Tormann optimistisch.

"Ein Muskelfaserriss ist es glaub ich nicht." Schon im September musste er nach einer Adduktorenverletzung pausieren und nun das. Bisher noch nicht der Herbst des 33- fachen Teamspielers.