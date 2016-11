Wirbel um ÖFB- U21- Team: Sachbeschädigung in Hotel

Wirbel um Österreichs Fußball- Hoffnungen! Nach dem Out im EM- Play- off gegen Spanien haben Österreichs U21- Nationalspieler offenbar über die Stränge geschlagen. Wie "News" in seiner Online- Ausgabe berichtete, soll es in den Stunden nach dem 0:0 am 15. November in Albacete zu Sachbeschädigungen im Teamhotel gekommen sein, die dem ÖFB in Rechnung gestellt wurden. Ob das dem sportlich erfolgreichen Coach Werner Gregoritsch bei der in Aussicht stehenden Vertragsverlängerung schaden könnte, ist ungewiss.