Wimmer siegt mit Tottenham bei Prödls Watford 4:1

Die Treffer für Tottenham erzielten Harry Kane (27.,33.) und Dele Alli (41.,46.). Younes Kaboul gelang wenige Sekunden vor Schluss nur noch das Ehrentor für die "Hornets".

Arsenal siegt nach Giroud- Traumtor 2:0

Mit einem 2:0- Erfolg gegen Crystal Palace eroberte später am Neujahrstag Arsenal Platz drei in der Premier League. Der Franzose Olivier Giroud sorgte dabei für die Szene des Spiels, zirkelte den hinter ihm fliegenden Ball in vollem Lauf aus etwa elf Metern mit der Ferse zum 1:0 (17.) ins Tor. Einen ähnlich spektakulären Treffer hatte erst am Montag Henrikh Mkhitaryan für Manchester United erzielt. Das zweite Tor für das klar überlegene Arsenal erzielte Alex Iwobi (56.).

Die Ergebnisse der 19. Runde:

Freitag

Hull City - Everton 2:2

Samstag

Burnley - Sunderland 4:1

Chelsea - Stoke City 4:2

Leicester City - West Ham 1:0

Manchester United - Middlesbrough 2:1

Southampton - West Bromwich 1:2

Swansea City - Bournemouth 0:3

Liverpool - Manchester City 1:0

Sonntag

Watford - Tottenham Hotspur 1:4

Arsenal - Crystal Palace 2:0

# Team Sp S U N +/- P 1. Chelsea 18 15 1 2 27 46 2. Manchester C. 18 12 3 3 19 39 3. Liverpool 17 11 4 2 21 37 4. Arsenal 18 11 4 3 20 37 5. Tottenham 17 9 6 2 17 33 6. Manchester U. 18 9 6 3 9 33 7. Everton 18 7 5 6 2 26 8. Southampton 17 6 6 5 1 24 9. West Bromwich 18 6 5 7 1 23 10. Watford 18 6 4 8 -8 22 11. West Ham 18 6 4 8 -9 22 12. Stoke 17 5 6 6 -5 21 13. Bournemouth 18 6 3 9 -8 21 14. Burnley 18 6 2 10 -11 20 15. Middlesbrough 18 4 6 8 -4 18 16. Leicester 18 4 5 9 -8 17 17. Crystal Palace 18 4 4 10 -4 16 18. Sunderland 18 4 2 12 -15 14 19. Swansea 18 3 3 12 -20 12 20. Hull City 18 3 3 12 -25 12